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مهاب مميش يروي موقفا وطنيا للمشير طنطاوي بعد 25 يناير

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مهاب مميش يروي موقفا وطنيا للمشير طنطاوي بعد 25 يناير مهاب مميش يروي موقفا وطنيا للمشير طنطاوي بعد 25 يناير

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تحدث الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، عن المشير حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، روى مميش موقفا وطنيا للمشير طنطاوي بعد أحداث 25 يناير قائلًا: «في يوم من الأيام غضبت من واحد تحدث كلام مش كويس في بورسعيد على المشير، فقولت للمشير ليه مردتش على هذا الرجل، قال هو شتمك أنت.. قولت شتم حضرتك وأكنه بيشتمنا كلنا، فرد قال أنا المشير حسين طنطاوي هما عايزين يجرونا على الفيس بوك يشتموني واشتمهم.. وأنا مقدرش اسيب جمرة النار من أيدي، وهيجي يوم يتحاسبو.. ديه ناس مغرضة».

المصرى اليوم

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