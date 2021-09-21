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مهاب مميش: المشير طنطاوي كان شخصية عسكرية من طراز رفيع

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مهاب مميش: المشير طنطاوي كان شخصية عسكرية من طراز رفيع مهاب مميش: المشير طنطاوي كان شخصية عسكرية من طراز رفيع

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تحدث الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، عن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، قائلا: «رجل ولا كل الرجال، وعلامة بارزة من علامات التاريخ».

وتابع مميش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المشير طنطاوي كان رحيما بمصر وقلبه عليها، كما كان شخصية عسكرية من طراز رفيع.

ولفت إلى أن المشير طنطاوي احتوى الغضب وكان حليما لأقصى درجة، خلال تولي المجلس العسكري إدارة حكم البلاد، إضافة لكونه نموذج للحق والعدل.

ولفت إلى أنه تشرف بالعمل تحت قيادة المشير طنطاوي عندما كان وزيرا للدفاع، بينما كان هو قائدًا للقوات البحرية.

المصرى اليوم

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