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إبراهيم سعيد: موسيماني على حافة الهاوية

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إبراهيم سعيد: موسيماني على حافة الهاوية إبراهيم سعيد: موسيماني على حافة الهاوية

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يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أن إدارة الاهلي لن تتعجل في إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب خسارة بطولة السوبر المحلي.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه بنتيجة 2 -3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «إدارة الأهلي لن تتعجل في إقالة موسيماني، من تدريب الفريق عقب خسارة بطولة السوبر، خاصة أن له نجاحات سابقة مع الفريق الأحمر».

وأضاف: «المدير الفني الجنوب أفريقي أصبح على حافة الهاوية، حيث في حال تحقيق الفريق أي نتائج سلبية في المباريات المقبلة، ستعجل برحيله من منصبه، خاصة أن إدارة النادي نفذت جميع مطالبه بشأن التعاقدات الصيفية».

المصرى اليوم

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