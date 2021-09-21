للشهر الثالث.. «العصف والريحان» فى قائمة الأكثر مبيعًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إثر مسيرة إبداعية حافلة وغنية بين المسرح والرواية والشعر والصحافة والسياسة، قدم الكاتب الكبير محمد سلماوى سيرته الذاتية على جزأين، وجاء الأول تحت عنوان «يوما أو بعض يوم» التى وثقت للنصف الأول من سيرته ومسيرته، ثم كان الجزء الثانى الذى جاء تحت عنوان «العصف والريحان»، وقد صدر الجزء الأول من هذه السيرة «يوما أو بعض يوم» فى عام ٢٠١٧، والتى تبدأ فصولها من سنوات الطفولة والصبا وتوقفت عند مقتل الرئيس السادات. فيما واصل فى الجزء الثانى «العصف والريحان» رصده لفترة حكم مبارك، ثم قيام الثورة ووصول الإخوان للحكم وسقوطهم، وينتهى بتشكيل لجنة الخمسين التى أصدرت الدستور الذى وضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة.

ولم تقتصر السيرة الذاتية لسلماوى على كونها سيرة ذاتية خالصة، وإنما مثلت سيرة موازية لمنعطفات تاريخية ووطنية وسياسية مهمة فى سيرة الوطن، وتجلى هذا بوضوح وبمزيد من التفاصيل والكواليس الخاصة بالأحداث المهمة فى السياسة والصحافة والأدب والفن، وبالأخص تلك التى كان سلماوى عنصرا مشاركا ومؤثرا وفاعلا فيها، ولأن سلماوى أديب بالأساس فقد أضفى ذلك على سيرته بجزأيها طابعا سرديا حكائيا نابضا.

وقد تصدر الجزء الثانى من هذه السيرة، وللشهر الثالث على التوالى، قائمة الكتب الأكثر مبيعا، فقد أصدرت مكتبة ديوان أخيرا نشرتها الخاصة بشهر أغسطس، والتى أوضحت أن «العصف والريحان» مازالت فى قائمة الكتب الأكثر مبيعا، والتى تصدرتها طوال شهرى يونيو ويوليو. وكانت المذكرات قد صدرت عن دار الكرمة فى يونيو الماضى، حيث طرحت لأول مرة فى معرض الكتاب الذى انعقد فى ذلك الشهر.

وقد تحدث سلماوى عن فترة الثورة وكشف النقاب عن بعض الخفايا السياسية التى جرت فى ذلك الوقت، والعلاقة الخفية التى جمعت الإخوان بالأمريكان، وتحدث عن الفترة التى تولى فيها رئاسة مجلس تحرير «المصرى اليوم» ورئاسته أيضا لاتحاد الكتاب ومعاركه مع الإخوان.

كما عرض سلماوى لكواليس معاركه مع الرقابة حول عروضه المسرحية إلى المواجهات العاصفة التى شهدتها الجلسات السرية للجنة الدستور، وقد أتاحت له مختلف المواقع الرسمية والشعبية التى تبوأها أن يعايش ذلك التاريخ ويتفاعل معه على المستويات السياسية والثقافية والصحفية على حد سواء، كما اتسعت دائرة معارفه لتضم كبار الشخصيات المصرية والأجنبية، مثل ملك السويد ورئيس البرتغال وآرثر ميللر والأميرة مارجريت وعبد الرحمن الشرقاوى وأسامة الباز وألفريد فرج وغيرهم، وهو يدلل على وقائع روايته والتى يكشف عن بعض تفاصيلها لأول مرة بالوثيقة الخطية أو القصاصة الصحفية، أو بإحدى الصور الفوتوغرافية النادرة التى أخرجها من أرشيفه الخاص، والتى يزيد عددها فى الكتاب عن المائة صورة.