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تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي

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مصر تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي

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أدانت ، الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدة دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد.

ونشرت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، بيانًا على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أكدت من خلاله دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، وجهودها الدؤوبة والمستمرة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني، في تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.

وشددت مصر، حكومة وشعبًا، على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفض القاهرة أي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك ضمن جهود وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.

المصرى اليوم

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