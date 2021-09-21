الجيش السوداني: لم نعتقل مدنيين أو سياسيين بتهمة المحاولة الانقلابية

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كشف قائد القوات البرية السوادنية الفريق ركن عصام الدين كرار، تفاصيل جديدة بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت صباح الثلاثاء.

وقال كرار إن المحاولة الانقلابية تمت في سلاح المدرعات وسلاح المظلات ووحدات أخرى تتبع الجيش السوداني، وفقا للعربية نت.

وأكد كرار السيطرة على المحاولة دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو المعدات، كاشفًا أن 23 ضابطًا رهن الاعتقال والتحقيق.

وأوضح أن الجيش لم يعتقل مدنيين أو سياسيين بتهمة المحاولة الانقلابية، مشددًا على أن العمل الذي قام به الضباط مخالف لكل القوانين العسكرية.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تظهر انتماءات سياسية للمعتقلين وأن التحقيقات مازالت مستمرة وستظهر نتائجها للرأي العام.