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الحدود الشمالية تُنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91

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تنطلق أولى الفعاليات بعد غد أمام برج المياه بعرعر

الحدود الشمالية تُنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91

أنهت منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة، من خلال تزيين الشوارع والميادين العامة والمسطحات الخضراء في مدن ومحافظات المنطقة.

وتنطلق أولى الفعاليات بعد غد أمام برج المياه بمدينة عرعر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، يصاحبها عدد من الفقرات الترفيهية، منها مسرح للطفل، وعزف الربابة، وفقرات إنشادية وغنائية.

واستعدت الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء؛ وذلك للحد من تفشي .

الحدود الشمالية تُنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91

الحدود الشمالية تُنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91

الحدود الشمالية تُنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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