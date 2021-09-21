رئيس البرازيل يعلن أمام الأمم المتحدة رفضه شهادة لقاح كورونا

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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن حكومته تعارض الشهادة الصحية لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد كورونا.

وقال بولسونارو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء: «ندعم جهود التلقيح.. لكن إدارتي لم تدعم لقاحا أو شهادة صحية أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح».

ولفت إلى إنه سيكون «آخر برازيلي» يتلقى اللقاح، لكنه أكد أمام الوفود أن برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة.

وأوضح أن حكومته وزعت أكثر من 260 مليون جرعة فيما تلقى أكثر من 140 مليون برازيلي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ولا يتقيد بولسونارو بالشروط التي تفرضها نيويورك للحد من انتشار الفيروس ومنها إبراز شهادة تلقيح للدخول إلى العديد من الأماكن كالمطاعم، حيث تناول الأحد قطعة من البيتزا في فناء خارجي وقت العشاء.