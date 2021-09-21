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أستاذ علم نفس: ارتفاع معدلات الانتحار أمر مقلق

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أستاذ علم نفس: ارتفاع معدلات الانتحار أمر مقلق أستاذ علم نفس: ارتفاع معدلات الانتحار أمر مقلق

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قالت الدكتورة إيمان عبدالله، أستاذ علم النفس والعلاج الأسري، إن ارتفاع معدلات الانتحار أمر مقلق، وعلى جميع الأسر الجلوس مع الأبناء للاستماع لهم، حتى لا يذهبوا للانتحار.

وأضافت عبدالله، في تصريحات تلفزيونية، أن تجاهل الأسر للأبناء سبب رئيسي في انتشار المشكلات.

وأشارت الدكتورة أميمة عبدالله، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إلى أن الاكتئاب عبارة عن اضطراب نفسي، ويكون بنسب ومراحل، موضحة أن الشخص الذي يعاني من اكتئاب يكون في حاجة لعلاج، ويكون له رد فعل عنيف.

ولفتت إلى أن الشخص الذي يعانى من مشكلات ويقول إنه يعانى من اكتئاب، ففى هذه الحالة يعاني من ضيق، وليس اكتئاب.

المصرى اليوم

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