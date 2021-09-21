«شاعر وتجربة» فى «بيت الشعر» بالأقصر

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أقام بيت الشعر بالأقصر ندوة بعنوان «شاعر وتجربة».. اكتظت قاعة بيت الشعر، فى حضور حسين القباحى مدير بيت الشعر، بجمهور غفير، وأدار الندوة الشاعر عبيد عباس، وكان المحور الرئيسى لها تجربة الشاعر محمد الشحات مع إضاءة الناقد د. محمد زيدان.

بدأت الندوة بقراءات شعرية للشاعر، قدم فيها نماذج مختلفة من أعماله، بداية من الديوان الأول «الدوران حول الرأس الفارغ» الذى صدر عام ١٩٧٤ ومرورا بدواوينه العشرين التى صدرت فى أعمال كاملة تقع فى أربعة أجزاء، حيث أشار الناقد إلى أنه من خلال النماذج التى قرأها كشف عن أن عالمه الشعرى وقصائده تبرز تجاربه الشعرية التى تتراوح بين فكرتين أساسيتين: التشكيل الشعرى الذى بدأ مع ديوانه الأول وتدرج وصولا إلى ما سماه د. محمد زيدان «السرد الشعرى الحكائى، الذى تنتمى اللغة فيه إلى الأفعال النحوية، يعنى أفعال الجسد، وكان الضمير المفضل لدى الشاعر ضمير الغائب، وهذا يعنى أن هناك ما يسمى المسافة الفاصلة بين الرأى الفعل الحدث الشاعر وبين المرور عنه وله وهو المتلقى النصر الذى يماهى فيه الشاعر بين ذاته وذوات أخرى مشابهة له داخل النص.

وجاء التعبير كالتالى: تحول المشاهد الحكائية إلى رموز سردية الممثل الاستمارة بين الرمز والرموز له تداخل الأصوات السردية الحكائية بين الشعر ومراجعات الذات داخل النص، وبالتالى فقد قسم د. زيدان المراحل المختلفة لتطور النص عند الشاعر محمد الشحات إلى مرحلتين مهمتين: فترة التكثيف اللغوى التى تميزت بها قصائد المرحلة الأولى من فترة السبعينيات، وكان المجاز هو المسيطر على حركة النص الثانية فترة السرد الشعرى الحكائى، وتميزت لغتها بالبساطة السرية مع الحفاظ على المنطق المعيارى للغة، ومن هنا فقد طبق د. زيدان مراحل تطور النص الشعرى بصفة عامة على مراحل تطور النص عند الشاعر. من خلال المقدمة النظرية التى أصّل بها الدخول إلى عالم الشاعر محمد الشحات

وبذلك فإن موقع الشاعر فى مشهد الشعر المعاصر بما قدمه مؤخرا من إنتاج شعرى غزير يعتمد على الصفات التشكيلية سالفة الذكر فيما يجعله فى قلب المشهد الإبداعى المعاصر، وهو فى قلب حركة تطوير النص الشعرى بين:١- ثقافة النص الجمالية. ٢- ثقافة النسخ الشعرى.

كما تناول الدكتور زيدان فى طرحه قضية البلاغة التى لا تعتمد على الموروث المعهود والتى يؤرخ لها بظهور أبى العلاء المعرى فى الشعرية العربية، فهو من أوائل شعراء العربية الذين كسروا منطق اللغة الكلاسيكية.. ومن هنا يتناول تجربة الشاعر محمد الشحات التى بدأت فى منتصف السبعينيات وأصدر مجموعة من الدواوين، وانقطع ١٧ عامًا ثم عاد بقصيدة جديدة، حيث التخلى عن الموروثات الجمالية المعهودة.

بدأ الشعر يتمرد على الشكل السائد ليقول بعضهم إنه ليس لنا آباء أو نماذج شعرية يمكن الاحتذاء بها، هذا الشعر المكثف الذى يعتمد على الومضات الشعرية مثل قصيدة قراءة فى صحيفة يومية للشاعر محمد الشحات التى تعتمد على مشهد مكثف اعتمادًا على الإيقاع الخليلى والقافية المزدوجة، متحدثًا عن التوهج الشعرى الذى مثله الشاعر فى ديوانه »مكاشفة« وديوان »كثيرة هزائمى».

كان يعتمد على القصيدة قصيرة المدى التى تعتمد على الكثافة اللغوية، حيث خرج من عباءة الذاتية إلى الدرامية، والسرد هو البلاغة الجديدة للقصيدة الجديدة، حيث الخروج من شعرية الحاسة الواحدة.. مؤكدًا ضرورة التفكير الجمالى الذى يعتمد ليس على معنى جزئى فى القصيدة بل رؤية جمالية كلية، وتحويل تعليم الشعر إلى الخيال الذى يربى ذائقة الإنسان، على أن يستقبل الفن بكل حواسه، بعقله وقلبه وفكره ورؤيته.. وهذا هو الدور الذى ننشده من وراء هذه الفعاليات الجادة.

وتخللت الأمسية فقرة فنية من أغانى الطرب الأصيل قدمها الفنان عبدالله جوهر، كما تم تكريم المشاركين فى دورة أساسيات النحو والصرف التى حاضر فيها الدكتور الشاعر النوبى عبدالراضى.