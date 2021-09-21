أخبار عاجلة

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج» -
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

جريندو وإسلام جمال وأحمد علاء ينتظمون في مران المصري

Print
جريندو وإسلام جمال وأحمد علاء ينتظمون في مران المصري جريندو وإسلام جمال وأحمد علاء ينتظمون في مران المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته اليوم الثلاثاء، تحت قيادة معين الشعباني، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المران انتظام الثلاثي محمد جريندو وإسلام جمال وأحمد علاء، حيث خاضوا تدريبات منفردة تحت إشراف مدحت مختار إخصائي التأهيل بالفريق.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة معين الشعباني.

يذكر أن معين الشعباني تولى تدريب المصري خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من منصبه، عقب نهاية الموسم المنقضي، بسبب الاختلاف مع إدارة النادي حول بعض الأمور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية

التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى

الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى

«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة

«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة