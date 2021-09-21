جريندو وإسلام جمال وأحمد علاء ينتظمون في مران المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته اليوم الثلاثاء، تحت قيادة معين الشعباني، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المران انتظام الثلاثي محمد جريندو وإسلام جمال وأحمد علاء، حيث خاضوا تدريبات منفردة تحت إشراف مدحت مختار إخصائي التأهيل بالفريق.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة معين الشعباني.

يذكر أن معين الشعباني تولى تدريب المصري خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من منصبه، عقب نهاية الموسم المنقضي، بسبب الاختلاف مع إدارة النادي حول بعض الأمور.