الرئيس البرازيلي: سأكون آخر مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن حكومته تعارض الشهادة الصحية رغم حملات التطعيم ضد كورونا.

وقال بولسونارو: ندعم جهود التلقيح، لكن إدارتي لم تدعم لقاحًا أو شهادة صحية أو أي التزام آخر مرتبط باللقاح.

وتعرض الرئيس البرازيلي إلى حملة انتقادات على خلفية إدارته للجائحة في البرازيل حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 590 ألف شخص.

ولفت إلى أنه سيكون آخر برازيلي يتلقى اللقاح، لكنه أكد أمام الوفود أن برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن حكومته وزعت أكثر من 260 مليون جرعة فيما تلقى أكثر من 140 مليون برازيلي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتجاوزت الإصابات في العالم 228 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين و800 ألف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.