قناة السويس: 20 نقطة عبور من الغرب للشرق والعكس لتسهيل عملية التجارة

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بطول قناة السويس أصبح بها 20 نقطة عبور من الغرب للشرق والعكس، وهذا يجعل عملية التنقل أسرع، ويرفع الاستثمار.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبدالرحمن، أن هذا المشروع يعتبر تنمية لـ سيناء، ومن المشروعات العملاقة.

ولفت إلى أن الأنفاق التي تتم تعمل على مدار الـ24 ساعة، وكشف أن الشاحنات والسلع كانت تحتاج لوقت طويل لنقل السلع، ولكن بعد هذه المشروعات سيكون هناك سرعة في حركة التجارة.

وأشار إلى أن جميع الأنفاق التي تتم بها كاميرات حديثة، وبها أجهزة إطفاء، فجميعها آمن ولا يوجد أي مشكلات.

وأكد أن هناك تجهيزات عالية للتعامل مع أي مشكلات في الأنفاق الجديدة بطرق حديثة، وطالب المستثمرين بالاستثمار في سيناء، والاستفادة بالمشروعات التي تتم.