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أستاذ تنمية بشرية: سرطان الرحم يكون فيروسا خاملا في البداية

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أستاذ تنمية بشرية: سرطان الرحم يكون فيروسا خاملا في البداية أستاذ تنمية بشرية: سرطان الرحم يكون فيروسا خاملا في البداية

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قال الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، إن سرطان عنق الرحم يكون في البداية عبارة عن فيروس خامل يستمر لفترة طويلة بدون عمل، وهذه هي المرحلة الذهبية لعلاج السرطان تحت مخدر موضعي بدون أي أثار جانبية، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس قد يستمر سنوات طويلة خامل بدون أن يتحول لسرطان.

وتابع «يوسف»، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن تحليل عنق الرحم يتم من خلال اكتشاف سرطان عنق الرحم، وقد تصاب به السيدة في سن صغيرة للغاية، مشيرًا إلى أن التحليل يتكشف وجود الفيروس، ولهذا فإن السيدة عليها أن تقوم بإجراء تحليل كل فترة للتأكد من عدم إصابتها بهذا الفيروس.

وذكر أن المشكلة الرئيسية في الإصابة بالسرطان تتمثل في تدهور الحالة النفسية للسيدة، بسبب الخوف من فقدان بعض الأجزاء في الجسم، أو سقوط الشعر، مشددًا على أهمية الدعم النفسي للمرأة المصابة بالسرطان من الزوج والأولاد.

وأضاف أن المرأة المصابة بالسرطان يجب أن تتلقى علاجا نفسيا، لأن الحالة النفسية لها دور مهم جدا في رفع الجهاز المناعي ضد السرطان.

المصرى اليوم

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