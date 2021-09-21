أخبار عاجلة

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج» -
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ساسين": "حزب الله" هدد قاضي انفجار ميناء بيروت بالعزل إذا استمر في إجراءاته

Print
"ساسين": "حزب الله" هدد قاضي انفجار ميناء بيروت بالعزل إذا استمر في إجراءاته "ساسين": "حزب الله" هدد قاضي انفجار ميناء بيروت بالعزل إذا استمر في إجراءاته
أشار إلى أن النائب العام طالب "البيطار" بإعداد تقرير حول الواقعة

كشف الصحفي اللبناني أدمون ساسين، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا حزب الله بعثت برسالة تهديد إلى قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق البيطار، بـ"اقتلاعه من منصبه، إذا استمر في تماديه".

وذكر "ساسين" أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، اتصل بـ"البيطار" وهدده بعزله من منصبه إذا استمرت إجراءاته.


وأشار إلى أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، طلب من "البيطار"، إعداد تقرير حول ما يجري تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع

المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع

طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا

رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"