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الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

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الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان
"أبو الغيط" أكد دعم المرحلة الانتقالية في البلاد

الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان اليوم الثلاثاء.

وأكد "أبو الغيط" دعم الجامعة العربية للفترة الانتقالية في البلاد.

من جانبه، ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان أن استقرار السودان مهم، ويمثل ركنًا مهمًّا في استقرار الوطن العربي.

وأضاف بأن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقَّعها جميع الأطراف السودانية خلال العامَين الماضيَين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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