أخبار عاجلة

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج» -
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ  الأفلاج يدشِّن حملة التبرع بالدم وسط إقبال كبير من المتطوعين

Print
أطلقها "تجمُّع الرياض الصحي الأول" بمناسبة اليوم الوطني الـ91

محافظ  الأفلاج يدشِّن حملة التبرع بالدم وسط إقبال كبير من المتطوعين

دشَّن محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري مساء اليوم الثلاثاء حملة التبرع بالدم في قافلة "هي لنا دار"، التي أطلقها تجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني، وذلك بحضور مدير مستشفى الأفلاج العام فالح الدوسري، والمدير الطبي الدكتور محمد الصاوي.

وكانت القافلة قد شهدت إقبالاً من المواطنين والمقيمين متضامنين مع حملة مستشفى الأفلاج العام بالتعاون مع نطاق الخرج الصحي التابع لتجمُّع الرياض الصحي الأول بمناسبة اليوم الوطني.

فيما أشاد المحافظ خلال تدشين الحملة والالتقاء بالمتبرعين بالوعي الصحي والحس الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة في تلك الحملة دليل على الإنسانية التي يملكها الأهالي من مواطنين ومقيمين، ومحبتهم لفعل الخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة