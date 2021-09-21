أخبار عاجلة

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج» -
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير

Print
تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير
"أناند" أرجع سبب الحادث إلى الضباب

تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.

وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.

من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

رغم الفقر.. عثر على 600 ألف جنيه وانتظر صاحبها على الطريق

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة