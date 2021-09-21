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ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور)
-
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج»
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. فتاة تقتحم مكتب اتصالات بسيارتها شمال الرياض
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 08:29 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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