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مران .. تدريبات استشفائية للاعبين

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مران الزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين مران .. تدريبات استشفائية للاعبين

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات استشفائية في بداية المران المسائي اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق بتخصيص فقرة تدريبات بدنية بعد ذلك، وأدى اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

وكان الفريق خاض تدريبه الصباحي في التاسعة صباح اليوم بملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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