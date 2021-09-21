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الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مؤيدة لـ«داعش» في طرابلس

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الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مؤيدة لـ«داعش» في طرابلس الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية مؤيدة لـ«داعش» في طرابلس

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أعلن الجيش اللبناني، في بيان الثلاثاء، توقيف أشخاص في طرابلس يشكّلون «خلية مؤيدة لتنظيم داعش».

وقال الجيش في بيانٍ له إن «الموقوفين اشتروا الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية»، مضيفاً أن «عناصر الخلية سعوا إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم».

وجاء في البيان: «أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عدداً من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم».

وأوضح البيان أن «الخلية قد بدأت نشاطها في شهر حزيران/يونيو الماضي، موضحاً أنه»بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص«.

وفي 12 سبتمبر الحالي، أوقف الجيش اللبناني عنصراً من تنظيم «جبهة النصرة»، في بلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط، كان قد شارك في خطف راهبات معلولا في سوريا عام 2013.

وشدد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، نهاية شهر يوليو الماضي، أنه لن يسمح تحت أي ظرف بإغراق البلد بالفوضى وزعزعة أمنه.

المصرى اليوم

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