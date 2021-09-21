الخارجية تعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

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جى بي سي نيوز :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب روسيا الاتحادية بضحايا حادث إطلاق النار بجامعة بيرم في سيبيريا، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول في بيان، اليوم الاثنين، عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة، وأحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.