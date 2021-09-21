أخبار عاجلة

شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول -
نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان -
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938 -
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخارجية تعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

Print
الخارجية تعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم الخارجية تعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

جى بي سي نيوز :-  أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب الاتحادية بضحايا حادث إطلاق النار بجامعة بيرم في سيبيريا، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول في بيان، اليوم الاثنين، عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة، وأحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
البريطاني لويس هاميلتون يقتنص الفوز رقم 100 في سباق جائزة روسيا الكبرى 2021

البريطاني لويس هاميلتون يقتنص الفوز رقم 100 في سباق جائزة روسيا الكبرى 2021

روسيا: نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان

روسيا: نتعاون مع الصين وإيران بشأن الأوضاع فى أفغانستان

رفعت الأسد يبيع مقتنيات فاخرة في فرنسا… وتحذير من هروبه لدمشق عبر روسيا

رفعت الأسد يبيع مقتنيات فاخرة في فرنسا… وتحذير من هروبه لدمشق عبر روسيا

روسيا تُغير على منطقة سورية تسيطر عليها تركيا .. وتقل 7 مسلحين موالين لها

روسيا تُغير على منطقة سورية تسيطر عليها تركيا .. وتقل 7 مسلحين موالين لها