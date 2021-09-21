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منع استخراج رخصة المرور للمتنعين عن سداد الضرائب في القانون الجديد (تفاصيل)

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منع استخراج رخصة المرور للمتنعين عن سداد الضرائب في القانون الجديد (تفاصيل) منع استخراج رخصة المرور للمتنعين عن سداد الضرائب في القانون الجديد (تفاصيل)

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حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر عن مجلس النواب عدد من الإجراءات العقابية التي يتعرض لها الممول في حالة امتناعه عن سداد الضريبة، ومن هذه العقوبات إبلاغ أقسام المرور بالامتناع عن تجديد رخص المركبات إلا بتقديم ما يفيد بسداد الضريبة.

ونصت المادة العاشرة من القانون على «تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض».

وجاءت فلسفة القانون لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويؤكد القانون على الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

المصرى اليوم

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