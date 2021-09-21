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وزير التعليم العالي يتوجه إلى رومانيا للمشاركة في مؤتمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

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وزير التعليم العالي يتوجه إلى رومانيا للمشاركة في مؤتمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية وزير التعليم العالي يتوجه إلى رومانيا للمشاركة في مؤتمر الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

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غادر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي إلى العاصمة الرومانية بوخارست؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمى الذي تنظمه الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF بجامعة بوليتينيكا بالعاصمة الرومانية بوخارست، وذلك خلال الفترة من 22-23 سبتمبر الجاري.

وتكريمًا لتمثيل في مجلس إدارة الوكالة لأول مرة منذ إنشائها، فقد تم اختيار د. خالد عبدالغفار على رأس الوزراء المشاركين لإلقاء كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية حول التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرانكفونية.

تتضمن فعاليات المؤتمر عقد الجلسة الوزارية يوم 22 سبتمبر لعدد من وزراء التعليم العالى للدول المشاركة، وسيتم خلاله مناقشة الاستراتيجية والخطط المستقبلية للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وكذلك التحديات ذات الأولوية التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تتضمن الفعاليات عرض الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية والذي سيتضمن اجتماع الجمعية العامة للوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF «الدورة الثامنة عشر» والتى تعقد كل 4 سنوات، كما سيتم الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة 2021 ـ 2025، بالإضافة إلى الاحتفال بالعيد الستين لتأسيس الوكالة.

وتشمل محاور المؤتمر الدعم السياسي والعلمي لصالح الفرانكوفونية، والتي تهدف إلى المعرفة العلمية والقدرة على التطوير، وإيجاد حلول مبتكرة للدول، وكذلك المشاركة في التنمية الشاملة في إطار متعدد وداعم، فضلاً عن دعم التعاون الدولي والشراكة في المجتمع الفرانكوفوني، بالإضافة إلى حشد الخبرات الفرانكوفونية والترويج لها حول العالم.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF أنشئت عام 1961، وتعد أولى المنظمات الجامعية في العالم، حيث تضم أكثر من 1000 مؤسسة عضوًا في 118 دولة، كما أنها تعتبر منذ عام 1989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمي، وتتمثل مهمتها في تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة.

المصرى اليوم

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