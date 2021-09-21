لاعبو الأهلى وطلائع الجيش يرتدون شارات سوداء خلال مباراة السوبر حدادا على رحيل المشير طنطاوى

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أعلن النادى الأهلى عن ارتداء لاعبيه شارات سوداء وكذلك لاعبو طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين المقررة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في كأس السوبر المصرى، وذلك حدادا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوى.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يفيد بإلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري، وارتداء شارات سوداء للاعبي الفريقين في المباراة المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب، حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حدادا قبل بدء المباراة. الفريق الأول لكرة القدم ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للموسم المنقضي بعدما نجح في تحقيق الثنائية المحلية بالجمع بين بطولتي الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، ويتطلع إلى تحقيق لقب السوبر مساء اليوم.

ويسعى الأهلي جاهداً إلى حصد اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للقب السوبر المصري وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه.

فيما يدخل طلائع الجيش مواجهة الليلة بعدما اختتم الموسم الماضي وصيفا لبطولة كأس مصر، ويتطلع إلى تحقيق أول لقب سوبر في تاريخه.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قرر خوض وديتين أمام بتروجت والمقاولون العرب على الترتيب؛ استعدادًا لمباراة الليلة قبل أن يقرر السفر مبكرا للإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.