أخبار عاجلة

شاهد.. جولة لـ "سبق" توثّق لأول نزل طبي خيري بتبوك وتكشف آلية القبول -
نموذج المملكة الهائل.. 30 شركة سعودية تبحث فرص الاستثمار بكازاخستان -
بهدف إشراك المواطن في تطوير الخدمات.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يُطلق تطبيق 938 -
«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ أسوان يوجه بسرعة تلبية شكوى أهالى عمارات التأمين الأهلية

Print
محافظ أسوان يوجه بسرعة تلبية شكوى أهالى عمارات التأمين الأهلية محافظ أسوان يوجه بسرعة تلبية شكوى أهالى عمارات التأمين الأهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمعاينة الميدانية لشكوى أهالي منطقة عمارات التأمين الأهلية وتضررهم من طفح مياه الصرف الصحي، حيث تم الدفع بسيارات لكسح كمياه المياه المتراكمة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمخالفات التي تم رصدها بأحد العقارات بالمنطقة وتم إنهاء المشكلة بالشكل المطلوب.

وفي نفس السياق، قام مسؤولو الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل الفوري مع حدوث كسور في خطوط المياه نتيجة لبعض أعمال التطوير الجارية لشبكة المرافق بالمدينة، وقد تم الإنتهاء من إصلاح كل الكسور وضمان انتظام ضخ مياه الشرب على الوجه الأكمل.

وفي إطار المتابعة اليومية لمحافظ أسوان للجهود المبذولة لإعادة الإنضباط للشارع الأسواني والإرتقاء بمستوى النظافة العامة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالمرور الميداني للوقوف على معدلات التنفيذ بمختلف الأعمال الجارية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع التراكمات ورى الأشجار بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية، بجانب متابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة حديقة نفرتاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلاق ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

البريطاني لويس هاميلتون يقتنص الفوز رقم 100 في سباق جائزة روسيا الكبرى 2021

البريطاني لويس هاميلتون يقتنص الفوز رقم 100 في سباق جائزة روسيا الكبرى 2021

40 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نادي المنيا

40 مرشحًا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات نادي المنيا

حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل)

حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل)