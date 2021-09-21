محافظ أسوان يوجه بسرعة تلبية شكوى أهالى عمارات التأمين الأهلية

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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمعاينة الميدانية لشكوى أهالي منطقة عمارات التأمين الأهلية وتضررهم من طفح مياه الصرف الصحي، حيث تم الدفع بسيارات لكسح كمياه المياه المتراكمة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمخالفات التي تم رصدها بأحد العقارات بالمنطقة وتم إنهاء المشكلة بالشكل المطلوب.

وفي نفس السياق، قام مسؤولو الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل الفوري مع حدوث كسور في خطوط المياه نتيجة لبعض أعمال التطوير الجارية لشبكة المرافق بالمدينة، وقد تم الإنتهاء من إصلاح كل الكسور وضمان انتظام ضخ مياه الشرب على الوجه الأكمل.

وفي إطار المتابعة اليومية لمحافظ أسوان للجهود المبذولة لإعادة الإنضباط للشارع الأسواني والإرتقاء بمستوى النظافة العامة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالمرور الميداني للوقوف على معدلات التنفيذ بمختلف الأعمال الجارية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع التراكمات ورى الأشجار بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية، بجانب متابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة حديقة نفرتاري.