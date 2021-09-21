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إزالة عقوم ترابية وبناء بالحجر جوار جبل ثور بمكة

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إزالة عقوم ترابية وبناء بالحجر جوار جبل ثور بمكة إزالة عقوم ترابية وبناء بالحجر جوار جبل ثور بمكة
الأمانة تحذّر من مغبّة التعدّي على الممتلكات العامة

إزالة عقوم ترابية وبناء بالحجر جوار جبل ثور بمكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثّلة في بلدية العزيزية الفرعية بمشاركة إدارة الخدمات العامة ومساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، عقومًا ترابية وبناءً بالحجر مجاورًا لجبل ثور ضمن نطاق البلدية على مساحة 17500 م2.

وأوضحت الأمانة أنه تم رصد التعدّيات بمتابعة وكالة البلديات، وتمت إزالة الإحداثات والعقوم الترابية إزالةً كليةً بمشاركة الجهات المعنية.

وحذّرت الأمانة من التعدّي على الممتلكات العامة والأراضي الفضاء، مؤكدةً استمرار العمل لرصد كافة التعديات والمخالفات تطبيقًا للأنظمة والتعليمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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