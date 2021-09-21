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قيمتها ١٥٠ ألف جنيه.. البحث عن 30 صندوق قمامة اختفت من شوارع الإسكندرية

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قيمتها ١٥٠ ألف جنيه.. البحث عن 30 صندوق قمامة اختفت من شوارع الإسكندرية قيمتها ١٥٠ ألف جنيه.. البحث عن 30 صندوق قمامة اختفت من شوارع الإسكندرية

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أعلنت شركة نهضة للخدمات البيئية، المسئولة عن النظافة في محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، اختفاء 30 صندوق «حاوية» مخصصة لجمع القمامة من الشوارع في غضون أسبوعين.

وقال أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بشركة نهضة مصر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تحرير محاضر بأقسام الشرطة من بينها أرقام 22408 لسنة 2021 جنح العامرية أول، و15525 لسنة 2021 جنح المنتزه ثالث، و27291 جنح الدخيلة.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية بسرعة ضبط المتهمين بسرقة الصناديق، مشيرة إلى أن تكلفة الصندوق الواحد 5 آلاف جنيه، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصناديق ١٥٠ ألف جنيه، مطالبة المواطنين بالتعاون في الحفاظ على هذه الحاويات وعدم السماح لأي شخص بتحريكها أو نقلها من مكان إلى آخر والإبلاغ عن وقائع السرقة حفاظا على المال العام.

المصرى اليوم

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