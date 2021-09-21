معتز إينو يكشف سلاح الأهلى فى مواجهة طلائع الجيش بكأس السوبر

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أكد معتز إينو لاعب وسط الأهلي السابق أن وجود محمد شريف في تشكيلة الأهلى أمام طلائع الجيش في مواجهة السوبر المصرى، سيكون أحد أهم الأسلحة التي سيعتمد عليها لحسم اللقب لصالحة باعتباره هدافا بالفطرة ويجيد التسجيل في أصعب الظروف.

وأضاف أن حسام حسن الوافد الجديد للأهلى يحتاج للفرصة في المباراة خاصة أنه متعطش للظهور الأول بقميص الأهلى وسيحاول استغلال الفرصة في حالة مشاركته لتثبيت أقدامه كواحد من أفضل اللاعبين.

وأشار إينو إلى أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لأنها مباراة بطولة وتحتاج لتعامل خاص واستغلال للفرص التي تتاح خلال المباراة.

وقال إينو في تصريحات تليفزيونية: أرى أن فريق طلائع الجيش سيكون له شأن كبير في الدوري خلال الموسم الجديد، كما أن الطلائع يمتلك عناصر مميزة في صفوفه بالإضافة إلى مدير فني على أفضل مستوى من الناحية الفنية والتكتيكية.

وتابع: الأهلي سيكون لديه رغبة قوية في حصد لقب السوبر المحلي، وذلك من أجل تعويض خسارة لقب الدوري الممتاز، كما أن مشاركة الصفقات سيكون قرارا في يد المدير الفني، وذلك حسب حالتهم الفنية والبدنية في التدريبات.