أخبار عاجلة

«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد -
«البيئة» تجرى المراجعة الدورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ -
تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر -
«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي» -
استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل -
ضبط مكتبة تحولت إلى سنتر تعليمي في الجيزة (فيديو) -
عصام هلال: محطة معالجة بحر البقر الأكبر في العالم (فيديو) -
«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة دينية عن «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها» غدًا -
رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا -
«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم عسير" يقر منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني 91

Print
"تعليم عسير" يقر منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني 91 "تعليم عسير" يقر منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني 91
اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني في ذكراه الـ "91" لتأسيس المملكة العربية على يديَّ الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه، تحت شعار "هي لنا دار" على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العمري، أن البرامج تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين، ثم المليك والوطن، لدى الطلاب والطالبات وكافة منسوبي ومنسوبات التعليم، وإبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لم الشمل وتوحيد الوطن، وتجسيد مظاهر الولاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وإبراز النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات في المدارس وفق الخطط المتبعة في ذلك على أن يكون حضوريًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد في المرحلة الابتدائية خلال المدة من 21 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف "العمري" أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل لتنظيم آلية مشاركة الإدارة في المناسبة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة تشمل كافة المناشط المزمع تنفيذها، ومن أبرزها مشاركات الطلاب والطالبات واحتفالات المدارس وتنفيذ حملة للتبرع بالدم وبرامج إدارة النشاط الطلابي، ومن أبرزها أوبريت وطني، وندوات تاريخية، ومنافسات رياضية، وتنفيذ جداريات ومراسم حرة، إضافة إلى إصدار عدد من المنتجات الإعلامية، وتوظيف كافة الحسابات لنشر الفعاليات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021