«المواد الغذائية»: 500 جنيه انخفاضًا في سعر السكر

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رفعت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة تقريرًا إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئس غرفة القاهرة عن الحركة التجارية بالسوق في قطاعها ومدي توافر السلع وتنوع منافذ بيعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة لبحث آخر المستجدات بسوق السلع الغذائية في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد2021.

وقال عمرو حامد رئيس الشعبة إن التقرير الذي رفعته الشعبة إلى المهندس إبراهيم العربي يشير إلى استقرار حالة السوق وتوافر السلع وتنوع منافذ بيعها، وهو ما يبشر بأن الفترة القادمة ستكون أكثر استقرارًا في هذا القطاع، لافتًا إلى أن الشعبة تقوم بمتابعة حالة السوق بشكل يومي لرصد أي مستجدات أولًا بأول ورفعها في تقرير إلى مجلس إدارة الغرفة.

وكشف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة إن التقرير تضمن انخفاض سعر طن السكر بقيمة 500 جنية حيث تراجع إلى 7700 بدل من 9200 جنيه بسبب زيادة المعروض بالسوق مقابل الطلب وتدخل الدولة بزيادة معروض السكر والسلع المختلفة، فضلًا عن الدور المهم الذي تقوم به كافة أجهزة الدولة لضبط السوق.

وأشاد «حامد» بدور المهندس إبراهيم العربي ومتابعته لحالة السوق عن طريق الشعب التجارية النوعية في الأنشطة المختلفة، وهو دور مهم يقوم به لمساندة الدولة في زيادة معروض السلع والمساهمة في ضبط السوق واستقراره.