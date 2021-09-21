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نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز 85 عاماً.

وقال محافظ سوهاج- في بيان صحفى- إن «مصر فقدت قامة وطنية كبيرة، وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث أفنى الفقيد حياته في خدمة الوطن، وتولى مسئولية البلاد في مرحلة حرجة واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار»، مؤكدا أنه «كان مثالاً يحتذى به في الوطنية والإخلاص، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».