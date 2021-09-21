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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التدريب الصباحي اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، حيث تم تخصيص فقرة بدنية للاعبين بعد الانتهاء من التقسيمة الفنية.

وقام المدير الفني للزمالك، بتخصيص فقرة بدنية مدتها ١٥ دقيقة قام خلالها اللاعبون بأداء تدريبات الجري حول الملعب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.