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أزمة جديدة بين وتركيا بسبب شبه جزيرة القرم

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أزمة جديدة بين روسيا وتركيا بسبب شبه جزيرة القرم أزمة جديدة بين وتركيا بسبب شبه جزيرة القرم

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزارة الخارجية التركية، بشأن عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية في شبه جزيرة القرم، يؤثر على العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن موسكو تستخلص العبر من مثل هذه التصريحات.

وقالت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الاثنين، إنها ترى عدم شرعية نتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي على أراضي شبه جزيرة القرم باعتبارها أراض أوكرانية

وعادت شبه جزيرة القرم إقليميا فيدراليا، بعد استفتاء للسكان جرى يوم 16 مارس 2014، في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس عام 2014.

وفى الوقت الذي لم يعترف المجتمع الدولي بالاستفتاء وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قضية شبه جزيرة القرم «أغلقت نهائيا».

المصرى اليوم

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