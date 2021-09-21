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تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر على انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي لقائمة الفراعنة، استعدادا لمعسكر أكتوبرالمقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان مصطفى محمد قد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب رد فعله الغاضب ضد المدير الفني السابق حسام البدري بعد تسجيله هدف تعادل الفراعنة 1-1 مع الجابون في الجولة الماضية، حيث كان بديلا وشارك في الدقائق الأخيرة.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: «مصطفى محمد أخطأ ولو حدث منه هذا التصرف في وجودي لن أسمح به، لكن الواقعة حدثت قبل تعيين الجهاز الفني الحالي، ولا يوجد أي تقرير يدين اللاعب واللقطة التي ظهرت على الشاشات لا توضح من يقصد برد فعله».

وتابع: «وجهنا الدعوة لمصطفى محمد مثل باقي المحترفين، واستمراره في المعسكر من عدمه قرار فني بالدرجة الأولى».

وأشار إلى أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هو صاحب القرار بشأن شارة القيادة.

وأوضح: «سنوضح الصورة كاملة في هذا الشأن مع بداية معسكر المنتخب».

وتطرق وائل جمعة للحديث عن الجهاز المعاون لكيروش، إذ أكد أن الأرجنتيني رودريجو سيصل يوم 24 أو 25 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه «خبير طبي».

واختتم: «الجهاز الفني بالكامل سيحضر لقاء السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش اليوم».