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ويجز يحيي حفلا أون لاين ويقدم أحدث أغانيه «كيفي كده» (تفاصيل)

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ويجز يحيي حفلا أون لاين ويقدم أحدث أغانيه «كيفي كده» (تفاصيل) ويجز يحيي حفلا أون لاين ويقدم أحدث أغانيه «كيفي كده» (تفاصيل)

يحيي الرابر «ويجز» حفل افتراضي تنظمه منصة تفاعل المعجبين مع المشاهير «Minly» وسيشهد الحفل أول أداء حي من «ويجز»لأحدث أغانيه «كيفي كده» لجمهوره حول العالم، حيث سيختتم بها حفله.

وسيُقام الحفل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت يوم 28 سبتمبر الجاري في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة عبر تطبيق «Minly» .

وستستخدم المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية، حيث ستتيح هذه الشاشة تقديم صور صُنعت بواسطة الكمبيوتر كخلفية لأغنيات «ويجز»، لتبدو وكأنها مشاهد واقعية من الحياة.

وتبدأ تذاكر الحفل من 17 جنيهًا، ويمكن شراؤها عبر الإنترنت.

المصرى اليوم

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