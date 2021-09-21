يحيي خليل يحيي حفل جاز بمهرجان شيكاجو الدولي للموسيقي

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يحيي الموسيقار يحيي خليل حفل جماهيري كبير، السبت، بحديقة شيكاجو هامبولدت بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام، ضمن فعاليات مهرجان شيكاجو الدولي للموسيقى

المهرجان يتضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم

من جانبه أكد المايسترو يحيى خليل انه فور انتهائه من كافة إرتباطاته الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية سيعود للقاء جمهوره في مصر الذي إشتاق إليه كثيرا خاصة وأن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية إمتدت لعدة أشهر قام خلالها بجولة الفنية شملت عدة ولايات وشارك في العديد من المهرجانات الموسيقية العالمية