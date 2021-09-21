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أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهادة للتاريخ في حق المشير محمد حسين طنطاوي ببراءته من الإتهامات الإخوانية الإرهابية من أنه السبب وراء الدم الذي شهده أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه كان أحد المسؤولين وقت تولي المجلس العسكري إدارة البلاد بعد يناير، وشاهد على هذه الفترة .

وتابع :«المشير طنطاوي كان له كلمة بانه إدارة مصر كأنها جمرة من النار في يدي تحرقها لكنه لا يستطيع أن يتركها حتي لا تسقط».

الرجل برئ من كل ما قيل من مسؤوليته في كل الدماء التي سقطت سواء في محمد محمود أو مجمع أو استاد بورسعيد هو وكل المسؤولين في هذا الوقت، والمشير طنطاوي تاريخ من 1956 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر داعيا بالمغفرة واسرته الصبر والسلوان.