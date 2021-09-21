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كشف الاعلامي أحمد حسام ميدو في تصريحات في برنامجه التلفزيوني، الحقيقة الغائبة عن ازمة حسام اشرف لاعب الزمالك والذي تسبب في ايقاف القيد لنادي الزمالك بعد توقيعه لناديين في آن واحد

وكان حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك الموقتة قد حمل أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على الكرة بالزمالك ومجلس الادارة المستبعد مسئولية منع الابيض من القيد، كما اكد هذا الاتهام والد اللاعب، إلا ان احمد حسام ميدو كشف الحقيقة وأثبت براءة امير مرتضي منصور في هذا الامر من خلال مداخلة هاتفية مع ايمن عبدالعزيز رئيس قطاع الناشئين في ذاك الوقت

وعقب ان استمع ميدو لتصريحات امير عبدالعزيز واكتشف الحقيقة اعترف امام الجميع بمنتهي الشجاعة ان امير مرتضي مظلوم في هذه الازمة وغير مسؤول عنها

وشدد ميدو ان هدفه الاسمي هو الزمالك وانه ليس مع احد ولا ضد احد لذلك حرص على اكتشاف الحقيقة من الطرف الثاني الذي تمثل في امير عبدالعزيز في ظل منع امير مرتضي من الظهور اعلاميا واكد في ختام حواره ان امير مرتضي منصور وانه كاعلامي يمتلك من الشجاعة ما يكشف به الحقيقة كاملة واتى اتضحت بان اللاعب ووالده سبب منع الزمالك من القيد