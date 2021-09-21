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في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة

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في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة
تسببت شرارة صادرة عن الألعاب النارية في إشعال الزينة

في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة

تَحول حفل زفاف عروسين في المكسيك، إلى كارثة، بعدما شب حريق كبير ناجم عن ألعاب نارية.

وأظهر مقطع ، العروسين وهما يرقصان وسط فرحة الحضور؛ بينما كانت الألعاب النارية تنطلق على المسرح.

ولسوء الحظ، فقد تسببت شرارة صادرة عن تلك الألعاب في إشعال الزينة التي كانت خلف مسرح الحفل.

واضطر الحضور لإخلاء الحفل؛ بينما ظهر بعضهم وهو يصور مشهد الحريق.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن حفل الزفاف الذي شهد الحادثة، كان في المكسيك، ولم تذكر أي معلومات عن وقوع ضحايا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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