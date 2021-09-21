حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تعلن موعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

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حددت هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس المقبل موعدًا لانخفاض درجات الحرارة والتى تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء وتصل درجة الحرارة اليوم إلي 42 درجة فى الصعيد، كما تتوقع سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

تتوقع الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء عن حالة الطقس أمس وتصل إلي 36 درجة فى القاهرة اليوم.

ويستمر تكون الشبورة المائية على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء.

ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد والقاهرة والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

تظل حالة البحر المتوسط معتدلا والموج يرتفع بين متر ومترين إلا ربع، والبحر الأحمر بين معتدل ومضرب والموج يتراوح بين مترين ومترين إلا ربع، والرياح شمالية غربية فى البحرين.

يكون الطقس شديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على كافة أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم فى مصر وتتراوح درجة الحرارة العظمي بين 42ْ فى أسوان وأبو سمبل، و30ْ فى مطروح.

تتراوح درجات الحرارة الصغري المتوقعة اليوم فى مصر بين 16ْ فى نخل و29ْ فى رأس حدربة.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال حال الطقس المتوقع اليوم في مصر كما يلي:

القاهرة: العظمي والصغري 36-23، والمحسوسة 38ْ.

الإسكندرية: العظمي والصغري 32-24، والمحسوسة 35ْ.

أسوان 41-25، والمحسوسة 43ْ.

إدفو 42-24ْ، قنا 41-25ْ.

سوهاج 39-24ْ، الأقصر 41-25ْ.

أسيوط 38-22، حلايب 33-28ْ.

المنيا 38-24، بني سويف 37-23ْ.

أبوسمبل 41-24، شلاتين 37-27.

الوادي الجديد 41-22ْ،الفيوم 36-23ْ.

طنطا 36-26، شبين الكوم 36-23ْ.

سيوة 38-20، المنصورة 35-22ْ.

الإسماعيلية 36-22، دمنهور 34-23ْ.

مطروح 30-23، دمياط 31-22ْ.

السويس 36-23، طابا 35-35ْ.

بورسعيد 31-25، الغردقة 36-26ْ.

السلوم 33-22، الطور 35-26ْ.

العريش 32-23، بلطيم 32-24ْ.

رفح 31-22، شرم الشيخ 38-27ْ.

توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

توقعات حال الطقس غدًا الأربعاء 22-9-2021

تتنبأ الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا خلال حالة الطقس غدًا الأربعاء، وتنخفض جميع متوسطات درجات الحرارة العظمي والمحسوسة بمقدار درجة واحدة لكل منهما.

ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطريق السريعة المتجهة للقاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

ويتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بما يعمل على التلطيف من درجات الحرارة.

وتنشط الرياح على عدد من المناطق بما يقلل من الاحساس بارتفاع الرطوبة النسبية.

وتكون درجة الحرارة خلال حالة الطقس المتوقع غدًا هي القاهرة والوجه البحري 35ْ للعظمي و37ْ للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون فى السواحل الشمالية للعظمي والصغري على الترتيب 31ْ-34ْ، وفي جنوب سيناء 37ْ-40ْ.

وتكون فى شمال الصعيد 37ْ-39ْ، وفي جنوب الصعيد 41ْ-42ْ.

توقعات الطقس خلال 6 أيام وحالة البحرين الأحمر والمتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

يستمر الإرتفاع فى درجات الحرارة اليوم ولمدة 48 ساعة للعظمي والصغري، وتبدأ فى الانخفاض التدريجي اعتبارًا من الخميس.

ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة إلي 31 درجة يوم الجمعة.

ويتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة مساء الخميس على السواحل الغربية، وتسقط أمطار خفيفة الجمعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا يوم الجمعة.

وتستمر نفس الظواهر الجوية حتى الأحد 29 سبتمبر فتتكون الشبورة المائية فى الصلاح الباكر والسحب المنخفضة ونشاط الرياح.

ويمكن الاطلاع على تقارير الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس المتوقعة خلال 6 أيام، وكذلك حالة البحر المتوسط فى 3 أيام، وكذلك حالة البحر الأحمر فى 3 أيام.