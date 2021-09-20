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العشري: طلائع الجيش يفتقد قوته الضاربة.. وهذا الثلاثي الأخطر في الأهلي

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العشري: طلائع الجيش يفتقد قوته الضاربة.. وهذا الثلاثي الأخطر في الأهلي العشري: طلائع الجيش يفتقد قوته الضاربة.. وهذا الثلاثي الأخطر في الأهلي

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كشف طارق العشري، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن فريق الطلائع يفتقد لقوته الضاربة في مباراة الأهلي.

ويلتقي طلائع الجيش مع الأهلي، مساء الثلاثاء، على الجيش ببرج العرب، في بطولة السوبر المصري.

وقال طارق العشري، في تصريحات تلفزيونية :«طلائع الجيش، يفتقد لقوته الضاربة،عقب رحيل الثلاثى عمر جمال وناصر منسى وأحمد سمير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

وأضاف :«محمد مجدى أفشه، هو صاحب الخطورة الأكبر لفريق الأهلى في مباراة الغد، ويأتى على معلول في المركز الثانى من حيث الخطورة ومحمد شريف في المركز الثالث بسبب قدرة المهاجم في إنهاء الفرص».

وأشار طارق العشري إلى أن طاهر محمد طاهر لاعب فريق الاهلى يحتاج إلى توقيت أكبر لاظهار إمكانياته وحسين الشحات يقوم بدور قوى داخل القلعة الحمراء ولكن الجماهير تريد منه المزيد أيضا.

وطالب طارق العشرى المسئولين عن الكرة في بتحديد موعد بداية الموسم الجديد وعمل جدول منتظم لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

المصرى اليوم

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