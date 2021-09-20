مصرع شقيقتين وإصابة آخر في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

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لقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب آخر، الاثنين، في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق نجع حمادي- فرشوط.

صورة أرشيفية

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإنقلاب سيارة ملاكي، في ترعة، بالقرب من عزبة خليفة بنجع حمادي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف وتمكنوا من انتشال جثة كلا من جهاد كمال حسن، 31 عامًا، وشقيقتها سارة 27 عامًا، وإصابة عمر ناجي، 31 عامًا، فتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وجارٍ البحث عن آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.