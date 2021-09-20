مجلس النواب يرد على إعلان «التعليم» التطوع لسد عجز المعلمين بالمدارس

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علق اللواء هاني أباظة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على إعلان التربية والتعليم لشروط التطوع لسد عجز المعلمين بالمدارس، قائلًا: «المعلم هو شخص خريج جامعي وتربوي، وحصل على فرق تأهيلية وتم امتحانه وتأهيله بشكل منضبط أمام مشروع كبير للدولة المصرية».

وأضاف «أباظة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الإثنين، إن مشروع التعليم الجديد كان هناك إرادة سياسية لإطلاقه، موضحًا أن أحد متطلبات هذا المشروع تأهيل المعلم بشكل راقي، ولكن هذا المشروع لاقى عقبات شديدة جدًا ووضعت أمامه أمور مثل عدم رضا الشعب والكثافات الكثيرة للطلاب بالمدارس بجانب جائحة كورونا.

وتابع: «التربية والتعليم قامت بعمل أكثر من مسابقة وامتحان أكثر من 36 ألف معلم وتم اختبارهم وأصبحوا جاهزين لسد العجز فمن الأولى الأخذ من هؤلاء المدرسين وليس فتح باب التطوع لمدرسين جدد»، مؤكدًا: «المدرسين الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز».

وأردف، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: «طالبنا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكثر من مرة بالاستعانة بالمدرسين المدربين والجاهزين من قبل لسد عجز المدرسين».