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مروع.. مصرع إمام مسجد إثر حادث تصادم بشع بالعاصمة المصرية

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فيديو مروع.. مصرع إمام مسجد إثر حادث تصادم بشع بالعاصمة المصرية مروع.. مصرع إمام مسجد إثر حادث تصادم بشع بالعاصمة المصرية
كشفت التحريات أن السرعة الزائدة لشاحنة النقل هي التي تسببت في الحادث

فيديو مروع.. مصرع إمام مسجد إثر حادث تصادم بشع بالعاصمة المصرية

تعرض إمام وخطيب مسجد الأرقم الشيخ هاني الشحات لحادث مأساوي بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، إذ لقي الخطيب مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة الخطيب، حيث قامت سيارة النقل بدهس سيارته أمام المارة، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، وقع الحادث بالقرب من المسجد الذي يعمل فيه الخطيب بالقرب من شارع مكرم عبيد بمنطقة مدينة نصر، واستطاعت كاميرات المراقبة رصد لحظات دهس سيارة النقل لسيارة الخطيب، وقامت سيارة النقل بجر سيارته مسافة كبيرة، ما تسبب في مصرع الخطيب بعد أن دهس سيارته بشكل كامل.

وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف القوات الأمنية في المنطقة، كما تحفظت على كاميرات المراقبة وسؤال الشهود ممن تواجدوا في موقع الحادث لمعرفة ملابسات الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة هي السبب في وقوع الحادث واصطدام النقل بالسيارة الملاكي.

واستطاعت القوات الأمنية مساء أمس، القبض على سائق النقل المتهم في القضية، كما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، وتمت إحالة الواقعة للنيابة لتولي التحقيق في القضية، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الخطيب.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرف الشيخ بالسيرة الطيبة خاصة بين سكان المنطقة، وتداول رواد مواقع التواصل وصور الخطيب داعين له بالرحمة والمغفرة، كما تداولوا آخر منشور للشيخ على مواقع التواصل وهو مقطع فيديو لإحدى القصائد الدينية، علق عليها "اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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