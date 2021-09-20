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عطل في "تويتر" يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة حول العالم

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عطل في "تويتر" يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة حول العالم عطل في "تويتر" يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة حول العالم
تم الإبلاغ عنه في أمريكا ولوحظ في كندا وعدد من الدول الأوروبية

عطل في

اشتكى مستخدمو "تويتر" في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقًا لبيانات موقع Downdetector المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.

وتفصيلاً، بدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية في الظهور بعد نحو الساعة 20:41 بتوقيت موسكو، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيس من قِبل المستخدمين الأمريكيين، حسب اليوم.

لوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق "تويتر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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