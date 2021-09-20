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فريدة الشوباشي: المرأة المصرية حصلت على ما تستحقه خلال السنوات الماضية

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فريدة الشوباشي: المرأة المصرية حصلت على ما تستحقه خلال السنوات الماضية فريدة الشوباشي: المرأة المصرية حصلت على ما تستحقه خلال السنوات الماضية

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية حصلت على كل ما تستحقه خلال السنوات الماضية، مضيفة: «دائمًا بقول أن جالنا رئيس إنسان لأن ربنا عز وجل قال خلق الإنسان وليس المرأة أو الرجل».

وأضافت «الشوباشي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» الاثنين، أن الحياة لا تستقيم إلا بالرجل والمرأة والبلد لن تستفيم إلا بمشاركة المرأة والرجل سويًا، موضحة أن أصبح فيها 8 وزيرات بجانب عدد كبير من البرلمانيات.

وتابعت: «بلدنا فيها وزيرة زي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واجهت الكورونا، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التي قامت بعمل جسر متين ورائع بين المصريين في الداخل والخارج»، مؤكدًة: «النظرة إلى المرأة على أنها جنس فقط تعتبر مصيبة ولكنها كفاءة قادرة على الخدمة في أي مجال من المجالات».

وأردفت، أن الرئيس يحب مصر ويحب اختيار أكثر الكفاءات قدرة وكفاءة، قائلة: «لازم مننساش أن عندنا ملكات من آلاف السنين ايه اللي حصلنا في العقود الأخيرة دي».

وأشارت إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان أثبت قدرتها مثل قدرة الزملاء الذكور وكل منهم حسب كفائته، مؤكدة: «لما ترأست الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، الكل أشاد بأدائي والحمدلله كان أداء محترم ايه، وفي سيدات نائبات بالمجلس يؤدون دورهم بمنتهى الجدية والصدق في الدفاع عن الحقوق المصرية وإصلاح التشريعات اللي تنقص الدولة المصرية».

المصرى اليوم

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