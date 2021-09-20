اتحاد المصريين بالسعودية: «نطالب بأن تكون وثيقة التأمين إجبارية وليست اختيارية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إن وثيقة التأمين الاختيارية على المصريين بالخارج مطلوبة جدًا، مشيرًا إلى أن التفكير في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج يأتي بسبب معاناة المصريين من شحن جثامين المصريين المتوفين في الخارج.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» اليوم الإثنين، إن وثيقة التأمين الاختيارية كانت مطلب رسمي ومُلح للمصريين بالخارج، وهو تكريم للمتوفي بعد وفاته عن طريق دفنه في مسقط رأسه بمصر طبقًا للعادات والتقاليد، موضحًا: «أعترض على فكرة كون الوثيقة اختيارية، ونطالب بأن تكون إلزامية على المصريين بالخارج وتحت إشراف الدولة المصرية».

وتابع: «لو تم عمل الوثيقة بشكل إجباري ويتم دفع رسوم تصل لـ 500 جنيه وتضاف إلى تصريح العمل الذي يقوم بعمله المصري قبل سفره للخارج»، مؤكدًا: «شركات التأمين متاحة منذ سنوات ولكن عندما تكون إجبارية تكون مفيده بشكل أكبر».

وأردف، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إن قانون الهجرة الجديد سيكون به تأمين إلزامي ويشمل شحن الجثامين من الخارج، لافتا إلى أن: «الإقبال على التأمين بالشكل الاختياري سيكون ضعيف، وأنا مش هقدم فيه طول ما هو اختياري، ولكن عندما يكون إلزامي وتحت رعاية الدولة فأنه سيكون هناك تقنين للأمر ويفيد كافة المصريين في دول الاغتراب».