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كرم جبر: عقوبات صارمة للخارجين عن الميثاق الرياضي

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كرم جبر: عقوبات صارمة للخارجين عن الميثاق الرياضي كرم جبر: عقوبات صارمة للخارجين عن الميثاق الرياضي

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شدد كرم جبر، رئيس المجلي الأعلى للإعلام، على أهمية التكاتف لمواجهة ظاهرة التعصب الكروي قائلا «مستعدون لفرض عقوبات صارمة للخارجين عن الميثاق الرياضي، نرى معارك لا أساس لها، تزيد الفتن بين المواطنين، ارفع شأن ناديك لكن لا تهين أحدا».

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية عبر شاشة صدى البلد: «تم توجيه النصح لعدد من القنوات لمنع التعصب الكروي».

وواصل تصريحاته قائلًا «الشعب المصري كله يعشق الرياضة وكرة القدم ونحن نتنظر مباريات القومي يجب أن نرفع شعار لا للتعصب».

واختتم حديثه: «نحن في دولة، وسنطبق القانون بحزم على الجميع بنفس المكيال، كي تعود الرياضة في إلى سابق عصرها ويجب أن نرفع شعار لا للتعصب».

المصرى اليوم

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