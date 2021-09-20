أخبار عاجلة

عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة! -
"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البرلمان العربي عن الهجوم الحوثي على الصليف: «يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية»

Print
البرلمان العربي عن الهجوم الحوثي على الصليف: «يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية» البرلمان العربي عن الهجوم الحوثي على الصليف: «يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهجوم إرهابي باستخدام زورقين مفخخين في ميناء الصليف المطل على البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهذا الهجوم يُعد عملاً إرهابياً يمثل تهديدا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار لانتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءاً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.

وعبر البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

بـ«شارة النصر».. القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل باليوم الوطنى الـ91 (صور)

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

"الهيئة السعودية للمقاولين" تطلق أعمال مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني 2021

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة

الإمارات تدين محاولة "الحوثي "استهداف المدنيين في السعودية بطائرة مفخّخة